Море 2026 г.: Фрапе - 3€, комплект чадър и шезлонг достигат 23€

Чадърите и шезлонгите по Южното Черноморие поскъпват с над 20 евро, а браншът обяснява ръста с инфлацията, по-високите заплати и увеличените концесионни такси.

След години със сравнително стабилни цени, това лято в Крайморие цените на чадър и шезлонг ще достигнат максималните тарифи, заложени в договорите им с държавата.

"Тя е 5 евро и 11 евро цента, аз ще ги давам 5 евро за чадър, 5 евро за шезлонг. Тъй като това е малък плаж, разходите са такива, каквито са по-големите плажове, но приходите са ми значително по-малки, просто нямам възможност", коментира концесионерът на плаж "Крайморие"

Николай Димитров.

От Асоциацията за управление на морските плажове предупреждават, че секторът е под сериозен натиск.

"През последните пет години инфлацията, която е приложена върху концесионните такси, е 42,1%. Докато същевременно чадърите и шезлонгите са ограничени и ще бъдат превалутирани по фиксирания курс на БНБ", заяви председателят на Асоциацията за управление на морските плажове Симеон Цветков.

Най-скъпите плажове, които са ограничени по концесионен договор, са с цена 15 лева на чадър и т.н. Общо за комплект при най-скъпите плажове достигат 23 евро за пълния комплект.

И все пак, по думите на бранша, цените на консумативите по родните плажове остават далеч под тези в Гърция и Италия.

Плажуване на бургаската ивица и този сезон ще струва по-малко от 1 евро.

И това лято плажните заведения ще предлагат чадъри, шезлонги и шатри срещу консумация. Цените на напитките в заведенията обаче ще бъдат по-високи от миналогодишните заради по-скъпите доставки, ток, заплати и осигуровки.

"Фрапето ни е 3 евро. В момента кафето, което предлагаме, е доста висок клас, 1,99 евро ни е кафето", сподели управителят на плажно заведение Славия Толева.

Въпреки това от бранша очакват силен сезон.

Надеждата е туристите да продължат да избират българското море – дори и почивката това лято да излиза малко по-скъпо.