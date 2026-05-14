IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Промяната: Пеевски вече влиза в Народното събрание като редовен гражданин ВИДЕО

Вчера той остана без охрана от НСО

14.05.2026 | 13:40 ч. Обновена: 14.05.2026 | 13:41 ч. 67
Промяната: Пеевски вече влиза в Народното събрание като редовен гражданин ВИДЕО

След като остана без охрана, лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски влезе в Народното събрание днес през входа за обикновените граждани.

"Да, България" побързаха да покажат рязката промяна в начина на пристигане на Пеевски, като публикуваха кратко видео в профила си във Facebook. На него се вижда как лидерът на ДПС влиза през бариерата при входа за граждани.

Свързани статии

"Редови депутат влиза през входа за граждани. Упоритостта и натискът водят до това", пишат към видеото от "Да, България".

Свалената охрана

Вчера самията Делян Пеевски обяви, че НСО вече няма да го охранява, тъй като е преценено, че няма заплаха за живота му.

Свалена беше и охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Докато имаше охрана, Пеевски влизаше в Народното събрание през служебния заден вход с две коли и гардове.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Делян Пеевски ДПС Народно събрание охрана НСО
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem