Промяната: Пеевски вече влиза в Народното събрание като редовен гражданин ВИДЕО

След като остана без охрана, лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски влезе в Народното събрание днес през входа за обикновените граждани.

"Да, България" побързаха да покажат рязката промяна в начина на пристигане на Пеевски, като публикуваха кратко видео в профила си във Facebook. На него се вижда как лидерът на ДПС влиза през бариерата при входа за граждани.

"Редови депутат влиза през входа за граждани. Упоритостта и натискът водят до това", пишат към видеото от "Да, България".

Свалената охрана

Вчера самията Делян Пеевски обяви, че НСО вече няма да го охранява, тъй като е преценено, че няма заплаха за живота му.

Свалена беше и охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Докато имаше охрана, Пеевски влизаше в Народното събрание през служебния заден вход с две коли и гардове.