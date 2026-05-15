Симеон Николов отива да играе заедно с брат си Александър в Италия

Разпределителят на националния отбор на България по волейбол Симеон Николов ще се събере с брат си Александър в италианския тим на Кучине Лубе Чивитанова. Това съобщи баща им Владимир Николов, който в момента е депутат от "Прогресивна България", пред БНТ.

"Това е факт, двамата ще играят заедно в Лубе догодина. Много се надявам, че така както успяха да играят в националния отбор, така ще им се получи и в клубния. Първото предизвикателство пред двамата е лятото с националния отбор, където освен Лигата на нациите, която започва втората половина на юни, ни предстои домашно Европейско първенство. В двата турнира трябва да се защитават резултатите от миналата година. Няма да е лесно, но ще бъде много интересно. С отбора на Лубе Алекс успя вече да изиграе три финала за четири години на първенството. Три пъти остана втори. Горещо се надяваме, че ще успеят най-накрая заедно да спечелят", каза Николов, който доскоро бе президент на волейболния Левски.

Александър Николов в момента играе за иранския Фулад Сирджан във финалите на азиатската Шампионска лига, като утре ще се изправи в полуфиналите срещу японския ДжейТек Стингс. Симеон Николов играе с досегашния си тим Локомотив Новосибирск във финалния турнир за Купата на Русия, като утре тимът му среща шампиона Динамо Москва.

