IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 136

Костадинов: Цените скочиха заради еврозоната

Влязохме незаконно и насилствено, заяви той

13.05.2026 | 21:30 ч. 16

Цените не са се увеличили, защото КЗК или КЗП не си вършат работата, а заради това, че влязохме в Еврозоната, заяви Костадин Костадинов пред Bulgaria ON AIR.

"Влязохме незаконно и насилствено. Ако искаш да излекуваш болест, лекуваш причината. Единственият начин да се справим, е да върнем българския лев. В пазарна икономика има пазарни цени и те са определени от пазара. Всичко скочи в страната - цените на тока, на водата, на горивата. Ние влязохме в друга, чужда финансова система, в която беше съвсем логично цените да скочат", подчерта лидерът на "Възраждане".

Според него, ако не се върне българския лев, тогава може да се махне ДДС-то за храните.

Свързани статии

"Ако така продължи да функционира нашата икономика, унищожаването на българското производство на храни ще продължи. От началото на годината повтарям, че цената на хляба скочи в България, цените на млечните продукти. Всички хранителни стоки скочиха заради много причини. Основната е, че България влезе в Еврозоната. Затова предложихме няколко мерки. Първо - премахване на еврото и връщане на лева. Българският народ иска да бъде унищожаван с еврото. Предложихме премахване на санкциите срещу Русия. Предложихме да се махнат въглеродните емисии, които плащаме", напомни той.

Костадинов коментира и свалената охрана на НСО на бившия премиер Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Очевидно е, че отразиха като грешка това, че не се създаде комисия, но не за охраните, а въобще такава, която да разследва дейността на Пеевски. И едното, и другото са съвсем логични закономерни действия на сегашното правителство", посочи той.

Той изтъкна принципното становище на партията, че НСО трябва да охранява само и единствено президента, министър-председателя и председателя на НС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Костадин Костадинов Възраждане
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem