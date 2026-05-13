Костадинов: Цените скочиха заради еврозоната

Цените не са се увеличили, защото КЗК или КЗП не си вършат работата, а заради това, че влязохме в Еврозоната, заяви Костадин Костадинов пред Bulgaria ON AIR.

"Влязохме незаконно и насилствено. Ако искаш да излекуваш болест, лекуваш причината. Единственият начин да се справим, е да върнем българския лев. В пазарна икономика има пазарни цени и те са определени от пазара. Всичко скочи в страната - цените на тока, на водата, на горивата. Ние влязохме в друга, чужда финансова система, в която беше съвсем логично цените да скочат", подчерта лидерът на "Възраждане".

Според него, ако не се върне българския лев, тогава може да се махне ДДС-то за храните.

"Ако така продължи да функционира нашата икономика, унищожаването на българското производство на храни ще продължи. От началото на годината повтарям, че цената на хляба скочи в България, цените на млечните продукти. Всички хранителни стоки скочиха заради много причини. Основната е, че България влезе в Еврозоната. Затова предложихме няколко мерки. Първо - премахване на еврото и връщане на лева. Българският народ иска да бъде унищожаван с еврото. Предложихме премахване на санкциите срещу Русия. Предложихме да се махнат въглеродните емисии, които плащаме", напомни той.

Костадинов коментира и свалената охрана на НСО на бившия премиер Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Очевидно е, че отразиха като грешка това, че не се създаде комисия, но не за охраните, а въобще такава, която да разследва дейността на Пеевски. И едното, и другото са съвсем логични закономерни действия на сегашното правителство", посочи той.

Той изтъкна принципното становище на партията, че НСО трябва да охранява само и единствено президента, министър-председателя и председателя на НС.