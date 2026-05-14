DARA и “Bangaranga” откриха полуфинала на “Евровизия” СНИМКИ/ НА ЖИВО

Във Виена започна вторият полуфинал на песенния конкурс “Евровизия“. Той беше открит от българската представителка DARA и песента “Bangaranga“.
Франция, Великобритания и домакинът Австрия вече имат сигурно място във финала като част от т.нар. “Голяма петорка“.
Големият финал е на 16 май, събота, от 22.00 часа.
За DARA може да гласувате, ако се намирате извън България, на официалната платформа на конкурса – ESC.VOTE. Нужно е само да влезете в сайта по време на гласуването, да изберете България и да подкрепите DARA, която тази вечер ще бъде под номер 01.