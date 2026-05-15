Огромна рокля от българска дантела твори дизайнера Иван Донев

Иван Донев има амбицията да представи огромна рокля от дантели с размерите на площад на 6 септември. Дизайнерът събира ръчно плетени карета от цялата страна за проекта си "От златните ръце на нашите баби и майки".

В студиото на "България сутрин" Донев показа един от десетките панели, от които е съставена красивата рокля, която ще надхвърля 150-200 кв.м.

“Това е моя идея, но е проект на България”, подчерта дизайнерът.

"Успяхме да съберем хиляди карета от големи градове и малки села. Заедно с тях научаваме историята на жената, която ги е плела. Идеята е роклята да даде светлина на много имена - на нашите майки, баби и прабаби. Хората са оставили това като наследство - чеизът на една българска булка", обясни Донев.

Акцията продължава и в следващите дни, а от днес до неделя роклята се шие в София и всеки желаещ може да се включи.

Пред Bulgaria ON AIR Донев разказа, че хора от всеки край на страната взимат участие в проекта. “Фиксираме каретата, за да работят по-лесно хората, включват се и деца. Накрая ще видим голяма красота, събрана от цяла България”.

"Няма да спираме да шием роклята, тя няма да има годност на шиене. Всяко каре, което ще пристига, ще я надгражда. Тя ще бъде като жив организъм. Вече имаме покани от няколко държави, където роклята да гостува, но нека първо я покажем в България - на 6 септември в Античния театър в Пловдив", съобщи дизайнерът.

Роклята ще бъде представена само вечерта по време на тържествата за Съединението на България. Тя ще бъде поставена върху статичен манекен.

"Подготвяме уникален музикален и визуален спектакъл, в който ще представим една история. Вратите на Античния театър ще бъдат отворени за всеки, който иска да я види. Входът за всички е безплатен, билети няма да се продават. Имената на повече от 400 жени ще бъдат изписани по стените на Античния театър", каза още Донев.

Дизайнерът няма да кандидатства с роклята за рекорд на Гинес, тъй като таксата за участие е прекалено висока.

