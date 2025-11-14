IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Украинка блъсна тротинетка с двама тинейджъри в Бургас

Момчетата са прегледани в болница и освободени за домашно лечение

14.11.2025 | 09:28 ч. Обновена: 14.11.2025 | 09:31 ч.
Снимка: БГНЕС

За два инцидента на пътя информира в петък сутрин полицията в Бургас. При първия двама тийнейджъри са в болница, а при втория мотористка е получила наранявания заради отнето предимство, предава БГНЕС.

Случаят с 15-годишните младежи се разиграл около 12.36 часа вчера на кръстовището на бургаските улици "Уилям Гладстон" и "Сан Стефано". Лек автомобил "Рено Сандеро", с украинска регистрация, управляван от 55-годишна украинска гражданка, при извършване на десен завой блъска преминаващите в зона само за пешеходци с тротинетка 15-годишни момчета.

Двамата младежи са отведени в УМБАЛ – Бургас за преглед, като са освободени за домашно лечение. Момчето, управлявало тротинетката е бил без нараняване, а спътникът му е получил контузия на десния лакът. 

При втория инцидент от вчера, около 14.41 часа на кръстовището на бургаските улици "Стефан Стамболов" и "Проф. Яким Якимов" товарен автомобил "Ситроен Джъмпер", с пловдивска регистрация, управляван от 51-годишен мъж от село Маринка, отнема предимството и блъска правомерно движещия се от лявата му страна мотоциклет "Сузуки", с чуждестранна ругистрация, управляван от 27-годишна жена от руенското село Средна махала.

Жената е получила контузия на лявата длан. Била е прегеледана в УМБАЛ – Бургас и е освободена за домашно лечение. 

Тагове:

блъснати деца тротинетка Бургас
