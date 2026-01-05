Хороскоп за седмицата – какво ви очаква според зодията?

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 5 - 11 януари 2026. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Наблюдавайте, анализирайте и не се престаравайте. Събитията ще се случват по-бавно, отколкото сте свикнали или отколкото ви се иска, но така е по-добре за вас. Ще можете да огледате ситуацията от всички страни и да стигнете до правилни заключения. Осъществявайте замислите си последователно и занимавайки се само с една дейност, за да не разпилявате силите си в различни направления. По този начин ще си осигурите спокойна обстановка, ако се налага да обмислите сложни решения.

Телец

Обстоятелствата ще ви подскажат, че е желателно да ориентирате усилията си предимно към дейности с практическо значение. На моменти може да ви се стори, че би било добре да ускорите темпото, но това е само усещане. Всъщност, единственото което трябва да направите е да подредите приоритетите. Да анализирате разходите, да помислите за дадените обещания и да си поставите конкретни срокове за изпълнение. Реагирайте на дребните спънки с типичното си спокойствие.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg