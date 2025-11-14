IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 84

Заради скоба: Биха служител на общинската фирма по паркирането в Монтана

Извършителят е установен и задържан

14.11.2025 | 14:35 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Служител на общинската фирма "Градска мобилност" в Монтана е бил бит от мъж заради поставени скоби за неправилно паркиране. Извършителят е установен и задържан, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. 

Около 9:10 ч. на 12 ноември мъж на 51 г. от областния град в качеството си на контрольор по автомобилния транспорт към общинската фирма „Градска мобилност“ в Монтана е заснел два неправилно паркирани автомобила от марките „Ситроен“ и „Нисан“ на улица „Хаджи Димитър“, а впоследствие са им поставени скоби. 

След заплатени глоби от собственика, по-късно автомобилите били освободени. На 13 ноември, отново към 9:10 ч., на същата улица, контрольорът бил нападнат от непознат мъж, който му нанесъл няколко удара с юмруци по лицето и главата, а след това се качил на един от автомобилите, на които предишния ден били поставени скоби. 

След подаден сигнал до полицията нападателят бил установен и задържан за денонощие. Той е мъж на 40 г. от Монтана, срещу когото е образувано досъдебно производство по член 325 от Наказателния кодекс.  

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Монтана ОДМВР-Монтана бит мъж платено паркиране
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem