Заради скоба: Биха служител на общинската фирма по паркирането в Монтана

Служител на общинската фирма "Градска мобилност" в Монтана е бил бит от мъж заради поставени скоби за неправилно паркиране. Извършителят е установен и задържан, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Около 9:10 ч. на 12 ноември мъж на 51 г. от областния град в качеството си на контрольор по автомобилния транспорт към общинската фирма „Градска мобилност“ в Монтана е заснел два неправилно паркирани автомобила от марките „Ситроен“ и „Нисан“ на улица „Хаджи Димитър“, а впоследствие са им поставени скоби.

След заплатени глоби от собственика, по-късно автомобилите били освободени. На 13 ноември, отново към 9:10 ч., на същата улица, контрольорът бил нападнат от непознат мъж, който му нанесъл няколко удара с юмруци по лицето и главата, а след това се качил на един от автомобилите, на които предишния ден били поставени скоби.

След подаден сигнал до полицията нападателят бил установен и задържан за денонощие. Той е мъж на 40 г. от Монтана, срещу когото е образувано досъдебно производство по член 325 от Наказателния кодекс.