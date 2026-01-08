Правото на по-силния: Мъж нападна с бухалка друг шофьор, отказал му предимство ВИДЕО

Шофьор нападна с бухалка друг участникв движението по столичния бул. "Климент Охридски". За това съобщава анонимен на фейсбук страницата "Катастрофи в София".

"Мъжът с аудито излезна с бухалка и взе да се бие след като правеше нарушение и не му се даде предимство. Всеки ден стават подобни случки", коментира свидетелят.

В публикуваното видео се вижда как следва физически сблъсък с другия шофьор в кола, която му "пречи" да се влее в движението по софийския бул. "Климент Охридски".

Няколко души слизат от колите си и се притичват на помощ на мъжа от бялата кола, който се опитва да изтръгне бухалката от ръцете на мъжа, правещ нарушението и търсещ несъществуващото му право със сила.

Нападателят се прибира в колата си с бухалката и успешно се включва в движението по булевард "Климент Охридски".

Заради усложнената зимна обстановка в София, Пътна полиция-СДВР отправя апел към шофьорите да не пътуват с автомобилите си в днешния ден - 8 януари, освен ако това не се налага по спешност.

И в момента голяма част от столичните пътни артерии не са обработени, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Допълнителни екипи на Пътна полиция и придадени сили от други подразделения на СДВР са на терен с цел нормализиране на трафика и оказване на помощ на закъсали водачи на МПС. Обезпечено е и извеждането на изгорелия тази сутрин в района на с. Волуяк снегорин.