IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 97

Жестоко убийство посред бял ден в Крумовградско

29-годишен преби друг мъж на автобусна спирка

08.01.2026 | 12:05 ч. 21
Снимка: Pixabay/ Dylan_Agbagni

Снимка: Pixabay/ Dylan_Agbagni

86-годишен е бил пребит до смърт на автобусна спирка в крумовградското село Горна кула. По първоначална информация възрастният мъж е бил нападнат към 10.30 часа вчера. Нанесени са му многобройни удари в главата и тялото, които са довели до настъпването на смъртта.

Сигналът за инцидента е подаден от местни жители. На място са изпратени криминалисти, които разкрили и задържали убиеца.

Той е местен жител на възраст 29 години. Все още не са ясни мотивите за извършеното тежко престъпление.

Младият мъж е задържан за 24 часа, след което с прокурорско постановление арестът е удължен до 72 часа.

Срещу 29-годишния е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Очаква се от прокуратурата да внесат в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

село Горна кула Крумовградско убийство
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem