Фармацевт: Има регулярно поскъпване на лекарствата между 2-5%

Пациенти подават сигнали за липса на лекарства в аптечната мрежа или такива с по-високи цени.

"Всичко с евромиграцията протича нормално с изключение на това, че трудно се намират еврови дребни банкноти и монети. Някои банки искат 5% такса. Това затруднява нещата. Много банки отказват директно", коментира председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов в предаването "България сутрин".

По думите му хората продължават да плащат основно с левове.

"Ние основно връщаме рестото в левове. От вчера хората получават пенсиите си в евро и се увеличи плащането с евро", отчете Костов.

Според него възрастните хора се затрудняват с новите банкноти и има увеличено плащане с карти, което остава най-удобният вариант.

"Положението с цените в аптеките не е много по-различно от предходната година. Има регулярно увеличаване между 2-5% при някои лекарства. Това са единични лекарства и има законово основание", уточни председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки пред Bulgaria ON AIR.

Той алармира за проблем със софтуера в аптеките - изхвърля фармацевтите от програмата, а те не могат да изпишат лекарства.

Костов съобщи, че има системен недостиг на медикаменти, който се дължи на производствени причини или на "прословутия реекспорт" - между 300 и 400 лекарства по лекарско предписание, като някои от тях имат заместители, но други не.