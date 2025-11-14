Сигналите ви: Данъци се плащат, а удобствата за живот ги няма

Уж живеем в 21-ви век, а въпреки високите ни данъци не се предоставят елементарни удобства за живот, както е видно от изпратените сигнали в платформата на Helpbook.info.

Наш потребител се оплака от отчайващото състояние на инфраструктурата в столичния квартал „Младост“ 1. Авторът на сигнала твърди, че живее в блок построен преди близо двадесет години, но до ден днешен няма улица, няма тротоар, няма улично осветление, както няма и контейнери за събиране на отпадъци. „Крайно време е да се вземат неотложни, спешни мерки“, завършва той. (Целият сигнал тук)

Сигнализираха ни от район „Слатина“ за невъзможността, въпреки желанието, изхвърлянето на отпадъци да става разделно, както е редно: „Вече втори път тази седмица се налага да изхвърляме хартия за рециклиране в контейнерите за общия боклук, тъй като тези за разделно са препълнени и около тях е ужасяваща гледка. По тротоара и по улиците са разпръснати всевъзможни боклуци, които са предназначени за контейнер за хартия. За мястото са подавани сигнали, но единствено се отговаря, че няма възможност за поставяне на повече контейнери. В такъв случай предлагаме сметосъбирането да се извършва по-често, за да се избегне подобно сметище. На кръстовището между ул. Позитано и ул. Троян имаше два контейнера за битови отпадъци, а сега са четири. Вчера те бяха празни, а няколко метра по-надолу при разделното всичко е заринато с хартия. Това означава, че много съседи, подобно на мен, отиват до по-далечните контейнери, за да изхвърлят разделно - виждат, че е пълно всичко и използват контейнер за битов отпадък. Логично. Молим да се обърне внимание и да се регулира извозването, за да се запази чистотата, както се получава напоследък, след като от многобройните ни сигнали се получи по-голямо количество контейнери по улицата, за което благодарим“, пише в сигнала. (Целият сигнал тук)

И още от район „Слатина“: „Тротоарите са изключително неравни и изпочупени. Затруднено е преминаването на родители с малки деца и колички. Отчупват се бордюрите редовно. Шахта за кабелите пред входа, също част от тротоара, стърчи и е неравна и тя“. (Целият сигнал тук)

