Габриела Руменова: Физическата и онлайн търговия ще стават все по-близки

Връзката между електронната и физическата търговия се задълбочи през 2025 г.. Тези две тенденции не се изключват една една друга, а се допълват, коментира Габриела Руменова, създател на онлайн платформата "Ние потребителите", в предаването "Бизнес старт" с водеща Роселина Петкова.

Основна черта на всички пазари през 2026 г. ще бъде ръст в продажбите, смята Руменова.

"Развиващите се пазари и тези, които дават индикации, че ще продължат да се развиват, са тихоокеанският азиатски регион. Там ръстът е около 5%, с различни процентите в различните сектори, докато в Европа и САЩ този ръст е 2% до 3%."

Поколението Z ще продължи да оказва силно влияние върху пазарите по отношение на лоялността на потребителите към марката, коментира Руменова

"Електронната търговия дава точно това, което иска поколението Z. Добавянето на технологии, възможност за пазаруване през социалните мрежи, но също така и директно на живо... Всички търговци, особено тези, които са онлайн базирани, си дават сметка, че това поколение, а покрай него и останалите, изключително много залагат на преживяването при пазаруването."

Това се материализира - особено при луксозните брандове - в създаването на пунктове, кодето може да завърши едно пазаруване, дори да е започнато онлайн, обясни Руменова.

Това е тип интеграция, която използва технологии, без да се губи връзката с физическите магазини, и провокира потребителите да пазаруват повече, добави тя. Тази тенденция за omnichannel интеграция се наблюдава на всички пазари, като търговците използват всички възможни канали, за да достигнат до своите потребители.

На европейските пазари има значително засилване на присъствието на стоки от Китай, като това се корени както в по-ниските цени за съпоставимо качество, така и в засилването на електронната търговия, коментира Руменова.

Луксозният сегмент в Европа се възстановява плавно, но продължава да изпитва затруднения, тъй като потребителите се ориентират към по-бюджетни брандове.

Засилващата се онлайн търговия създава и нови рискове пред потребителите, когато пазаруват извън техния икономически съюз, смята Руменова.

"От една страна рисковете са за икономическите интереси, дали тази стока изобщо ще бъде доставена, дали ще бъде годна за употреба, но все повече виждаме и рисковете от гледна точка на безопасността на тези стоки."

Целия разговор може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.