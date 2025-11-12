Костадинов: Делегация на „Възраждане" заминава за Русия за среща с Медведев за „Лукойл"

Държавата би трябвало да потърси контакт с руската страна, но тя няма да направи такова нещо. заради това ние потърсихме контакт от своя страна и утре наша делегация заминава за Русия, за да водим такива разговори.

Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов във връзка с казуса с „Лукойл".

Срещата, уточни Костадинов, е с Медведев. „Големият въпрос е доколко руската страна ще предпочете да ни чуе", добави той.

Костадинов каза, че от "Възраждане" не са получили ясна информация от управляващите във връзка с действия в посока България да бъде изключена от американските санкции срещу "Лукойл".

Единственото, което беше казано, е, че след 23 октомври, когато бяха обявени санкциите, те веднага са потърсили контакт. Кога веднага, на коя дата – не разбрахме, какъв точно контакт, с коя точно институция, какво точно са поискали – не разбрахме. Унгарският министър-председател отиде с цял самолет делегация в САЩ, поиска и получи изключение за всичко, заяви Костадинов.

Най-доброто решение за българската държава е да каже, че няма да спазва санкциите, така както не спазва санкциите по отношение на Делян Пеевски. Очевидно не е проблем санкционирано от САЩ за корупция лице да управлява държавата, значи не би следвало да имаме проблем и със санкциите срещу "Нефтохим"-а в Бургас. Другият вариант е да се поиска изключение. И едното, и другото не са направени. Има и трети вариант – да се поискат разговори с руската страна. Това нещо, и да иска, правителството не може да го направи – първо, защото няма толкова мъжество и смелост, второ – защото то не е самостоятелен субект, то е васал, трето – защото дори неговият сюзерен във Вашингтон в момента не се интересува от него, не му е изпратил послание, то не получава преки инструкции и това го кара да се държи като муха без глава, посочи лидерът на "Възраждане".

В тази ситуация държавата, но тя няма да направи подобно нещо. Заради това ние потърсихме контакт и утре наша делегация заминава за Русия. Ще представим гледната точка на мнозинството от българския народ, обяви Костадин Костадинов.