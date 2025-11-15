IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Национална конференция на АПС започна, Доган е сред присъстващите

През последната година Доган странеше от политическия живот

15.11.2025 | 13:50 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

В 13:00 ч. започна Националната учредителна конференция на политическа партия “Алианс за права и свободи“, съобщава БГНЕС.

Това е новата политическа формация на Ахмед Доган, който през последните 12 години беше извън политиката. Самият той присъства на конференцията.

Във форума участват няколкостотин делегати от страната. Те ще изберат председател, ръководство и устав на партията.

Инициативният комитет се ръководи от заместник-председателя на парламентарната група на АПС Танер Али.

политическа партия АПС Алианс за права и свободи национална конференция Ахмед Доган
