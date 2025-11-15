Национална конференция на АПС започна, Доган е сред присъстващите

В 13:00 ч. започна Националната учредителна конференция на политическа партия “Алианс за права и свободи“, съобщава БГНЕС.

Това е новата политическа формация на Ахмед Доган, който през последните 12 години беше извън политиката. Самият той присъства на конференцията.

Във форума участват няколкостотин делегати от страната. Те ще изберат председател, ръководство и устав на партията.

Инициативният комитет се ръководи от заместник-председателя на парламентарната група на АПС Танер Али.