Младеж е паднал от 100-метров мост край Клисура

Младо момче на около 20 години е намерено мъртво в събота сутринта под моста на Подбалканския път край Клисура, съобщиха от МВР.
На място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но те само са констатирали смъртта на младежа.
Разследващите не са установили следи от насилие по трупа, а от МВР съобщиха, че най-вероятно става дума за самоубийство.
Мостът в региона е с височина между 50 и 100 метра и оцеляването след скок е невъзможно.
