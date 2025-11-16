IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Младеж е паднал от 100-метров мост край Клисура

20-годишното момче е загинало на място

16.11.2025 | 13:15 ч.
Младо момче на около 20 години е намерено мъртво в събота сутринта под моста на Подбалканския път край Клисура, съобщиха от МВР.

На място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но те само са констатирали смъртта на младежа.

Разследващите не са установили следи от насилие по трупа, а от МВР съобщиха, че най-вероятно става дума за самоубийство.

Мостът в региона е с височина между 50 и 100 метра и оцеляването след скок е невъзможно.

 

Тагове:

младеж клисура мост загинал
