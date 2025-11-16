IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
13 ранени, един тежко, след инцидент на рали в Австралия

Кола прелетяла през оградата с висока скорост и се врязала в тълпата

16.11.2025 | 14:15 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

13 души са ранени, а един е в критично състояние, след като кола се вряза в тълпа на състезание в Югоизточна Австралия, предаде АФП. Автомобилът участвал в състезание вечерта на 15 ноември, когато прелетял през ограда и се врязал в тълпа от зрители в Уолча, на около 300 километра северно от Сидни.

По регламент участниците в този тип надпревари се блъскат един в друг.

Автобус се вряза в опашка от хора в центъра на Стокхолм, има загинали и ранени

54-годишен мъж получил „критични наранявания“, съобщи полицията на Нов Южен Уелс, докато трима други са сериозно пострадали. Ранените са на възраст между 20 и 75 години.

Драматични кадри, споделени от местните медии, показват как колата прелита през оградата с висока скорост и се врязва в тълпата.

Полицията разследва причините за инцидента. /NOVA

