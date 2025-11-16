В германското правителство се споразумяха за новите правила за военна служба

Коалиционните партньори в германското правителство обявиха, че са стигнали до компромисно решение за новите правила за военната служба, което е ключов елемент в по-широките усилия на Берлин за възстановяване на намалелите по численост въоръжени сили на Федералната република, предаде Ройтерс.

Моделът, договорен от консерваторите на канцлера Фридрих Мерц и социалдемократите, предвижда хибридна система, изградена около доброволната служба с възможност при нужда да се въведе и задължителна.

Наборната военна служба в Германия беше отменена през 2011 г. от правителството на тогавашната канцлерка Ангела Меркел. Германските законодатели обаче не премахнаха правната основа за наборната военна служба, с което избегнаха необходимостта от промени в Конституцията, отбелязва в. "Гардиън".

Преди правителството на Мерц да встъпи в длъжност през май тази година, Бундестагът одобри конституционна поправка, проправяща пътя за използване на финансов пакет от 500 млрд. евро за финансиране на отбрана, инфраструктура и климатични инициативи. Тези средства бяха отпуснати в допълнение към решението на предшественика на Мерц – социалдемократа Олаф Шолц, да се отделят 100 млрд. евро за възстановяване и обновяване на зле оборудваните германски въоръжени сили.

Коалиционното правителство иска да направи доброволната служба привлекателна, като предлага брутна месечна заплата в размер на близо 2600 евро, отбелязва телевизия Ем Де Ер.

Ако не се намерят достатъчно нови попълнения за Бундесвера по доброволен път, законопроектът включва възможността да се премине към т.нар. задължителна военна служба.

Евентуалните разминавания "между нуждите на въоръжените сили и действителния брой доброволци" следва да се изчистят чрез прилагането на "процедура за подбор на случаен принцип". Коалиционните партньори от ХДС/ХСС и ГСДП определят тази мярка като вариант само в краен случай и подчертават, че тя няма да се активира автоматично, а ще изисква предварителното гласуване на отделен закон в Бундестага. Парламентът ще трябва подкрепи с мнозинство въвеждането на задължителната военна служба, при условие че е възникнала определена ситуация, налагаща този ход.

Въпреки че военната служба остава доброволна, новият законопроект предвижда от началото на идната година всички 18-годишни германци да попълват анкета, в която да отговарят и на въпроса дали биха искали да служат за период от поне шест месеца в армията, пише в. "Тагесшпигел". Мъжете са задължени да отговорят на този въпрос, докато жените – не. През първата година трябва да бъдат набрани около 20 000 доброволци.

От юли 2027 г. всички пълнолетни мъже ще започнат да преминават медицински прегледи за годност за военна служба, добавя "Дойче веле". Предвижда се всяка година на такива прегледи да бъдат подлагани около 300 000 млади мъже, като първи ще се явят родените през 2008 г. Министърът на отбраната Борис Писториус казва, че това е единственият начин Бундесверът да получи яснота кои лица биха могли да бъдат мобилизирани в случай на военен конфликт.

В момента федералната армия разполага с около 182 000 военнослужещи и си е поставила за цел да увеличи числеността им до между 255 000 и 270 000, а резервистите да станат поне 200 000, посочва Ройтерс. /БТА