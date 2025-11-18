IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Откриха труп на мъж в село Щръклево, изяден от животни

Аутопсия ще изяснява причините за смъртта

18.11.2025 | 08:07 ч. 4
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Труп на мъж е открит в русенското село Щръклево, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. Тя добави, че сигналът е подаден чрез Единния европейски номер 112. 

На място е изпратен екип на Районното управление в Две могили. Установено е, че тялото е на местен жител на 69 години.

Мястото е посетено също от дежурна оперативна група на полицията и съдебен лекар. Според първоначалните данни по тялото са установени увреждания, причинени от животни. То е транспортирано в отделението по съдебна медицина в Университетска болница „Канев“ в Русе за извършване на аутопсия, която да изясни причината за настъпване на смъртта, съобщи още Малчева.

Тя добави, че е започнато разследване за изясняване на обстоятелствата около случая.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

труп щръклево изяден животни
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem