Лена Бориславова разкри защо не е присъствала на общото събрание на ПП

Последните дни прекарах на обучение редом с вдъхновяващи политици от цяла Европа - част от семейството на АЛДЕ. Затова и не успях да присъствам на общото събрание на ПП.

Това написа с пост във фейсбук Лена Бориславова. Депутатката, която е едно от знаковите лица на "Продължаваме промяната" и бивш шеф на кабинета на Кирил Петков като премиер, не се включи в заседанието на Общото събрание на партията, което започна в събота. Отсъствието й бе описано от делегати като знаково, защото те припомниха за слухове за напрежение между Бориславова и Асен Василев, който остана единствен лидер след оставката на Петков и е единственият номиниран отново за поста. Окончателното решение на партията ще стане ясно днес.

Ето какво още написа Бориславова във фейсбук:

Заедно с колегите и съветниците от АЛДЕ обсъдихме предизвикателствата и трудностите пред либералната демокрация в съвременния променящ се свят. Шокирах много с разказ за случващото се конкретно в България и политическата репресия на опозицията.

Урокът, че нашата отговорност като политически представители е не само да гледаме голямата картина и големите цели като върховенство на правото, свободата на личността и словото и пр., но да умеем и да "седнем на кухненската маса" и да дадем решения и покажем разбиране и за всекидневните проблеми на своите избиратели: за сметката в магазина, за цената на ново жилище, за сигурността на улицата пред блока...

Задачата да станем по-достъпни, по-практични и по-добри комуникатори с нашите поддръжници в името на това, в което вярваме.

Мисията, че друг няма кой да се пребори за нашите идеи и надежди за промяна.