Бориславова отговори на Митов, иска оставката му

Остри реплики между вътрешният министър Даниел Митов и депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова белязаха днешния ден в пленарна зала.

Митов обиди Бориславова и каза, че няма никаква връзка с действителността, живеейки само във Фейсбук.

От своя страна Бориславова поиска оставката на Даниел Митов заради негов коментар под публикация в социалните мрежи:

"Това, че днес е изразил одобрение към поста и публикацията на съпартиеца му Любен Дилов-син затова как гражданите, които не са съгласни и критикуват действията на МВР, трябва да бъдат бити, е самостоятелно основание незабавно да подадете оставка. Един мандат-карате на вътрешен министър, който - как да го кажа, е белязан всекидневно от скандали", каза Бориславова по време на парламентарния контрол.

Тя остана недоволна от отговора на министър Митов на въпроса ѝ за резултатите от приключили проверки за дисциплинарни нарушения в системата на МВР.

Според Бориславова липсва информация за издирването на Петър Петров - Пепи Еврото и конкретика по случая със съмненията за осуетяване на акция за контрабанден канал в Пловдив през миналата година.

Именно тези критики предизвикаха гнева на Митов и размяната на реплики, казвайки по нейн адрес: “Аз знам, че Вие си живеете във "Фейсбук" и там ще си останете. Като гледам, нямате никаква връзка с реалността. Второ, научете се да задавате парламентарни въпроси. Когато в написания от Вас въпрос няма конкретика, няма как да ми искате конкретика за неща, които Вие не сте питала".