Фьонов ефект предизвика проблеми на летището в София, отменени и отклонени полети

Бурният южен вятър е довел до сериозни затруднения на летището в София.

"Шест полета бяха отклонени на запасни летища, пет полета бяха отменени. В подобни случаи винаги решението за кацане е на командира. Задачата на нашите ръководители-полети е да предоставят адекватната информация - това именно е скорост и посока на вятъра, тъй като ние получаваме тази информация в момента на пистата, но тя се различава малко от тази, която е на подходите за кацане. Но решението за минаване на втори кръг, за отклоняване към запасно летище, е на командира на самолета и съгласувано с техния оперативен център", каза заместник-генералният директор на ДП “Ръководство въздушно движение” Иван Дясков пред БНТ.

Според Дясков, явлението е свързано с т. нар. фьонов ефект, който е предизвикал пориви на вятъра до около 100 км/ч.

"Фьоновият ефект - аномалията, която се случи вчера и продължава все още, води до много сериозен южен вятър от почти 100 км/час и с много неориентирана посока на пистата. Наистина беше много сериозен ден, който колегите, които работят повече от 25 години, вчера на работните места казаха, че не си спомнят”, допълни Дясков.

Част от пренасочените полети заради силния вятър вече са се върнали на летището в София.