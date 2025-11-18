Само за месец цената на дизела се е покачила с 12 ст./л, а тази на бензина с 5 ст./л., а на газта с две стотинки на литър. Според експертите, това поскъпване е свързано санкциите срещу "Лукойл", като прогнозите са, че до края на годината цените ще продължат да нарастват, но не драстично.

"В момента заради това, че имаме забрана за търговия не само в нашата страна, но и в останалата част от света. Затова, че се търси руско дизелово гориво в региона и невъзможността му за разплащане, цените на дизелото гориво са доста по-високи през последните две три седмици. Говорим за увеличение от около 20 ст. на литър на доставни цени. На колонка виждаме едно увеличение от 10 - 11 ст., което следва, че в рамките на две-три седмици най-вероятно ще виждаме още малко увеличение от 7 - 8 ст. на колонка на дизеловото гориво. Докато при бензините имаме едно увеличение от 7 - 8 ст., което ще се закрепи. Газта няма промяна", каза Димитър Хаджидимитров, Асоциация на търговците, производителите и вносителите на горива, пред БНТ.

А заради неяснотата около работата на "Лукойл" у нас, се наблюдава и по-голямо търсене на горива.

"Хората чуват, че ще има проблеми и почват да зареждат повече горива извънредно. Имаше в последните две седмици повече работа от нормалната за сезона. Очаквам, че когато излезе новината, че всичко ще бъде наред, да има лек отлив и следващата седмица да зареждат по-малко на колонка. Мисля, че е едно нормално потребление, за сезона си върви както си е предните години", коментира Димитър Хаджидимитров.

"В нашата рафинерия се произвежда 1,5 пъти повече отколкото е потреблението на българите. Получи се така че решението за забрана на износа повиши цените, не фрапантно, но все пак е повишение. Отказани бяха доставки на гориво, не беше добре обмислено това решение", каза Димитър Хаджидимитров.

По думите му особеният управител трябва да започне да контролира търговете за доставка на суров петрол, че не е руски, а от проверен доставчик.

"Вероятно тук трябва да му помага ДАНС. Спецов има яснота какво трябва да се прави, има и оперативен отдел и митниците, които ще му помагат", допълни Хаджидимитров.

Той бе категоричен, че не може и дума да става държавата да купи "Лукойл".

Хората приемат новите цени на горивата разнопосочно.

"Според мен са неразумно скъпи", казва един потребител, докато друг отбелязва: "Стига да не те мързи и да работиш, всичко е нормално, нищо не е скъпо. Просто ние изкарваме по-малко пари".

"Засега е поносимо. Но ако тенденцията върви така, нещата ще станат много страшни", на мнение е трети.

За последните 12 месеца средните цени на най-масовите бензин и дизел варират около 2,50 и 2,70 лева на литър. Очакванията са да останат в тези граници до края на годината.