Бивш министър на икономиката: Не можем да сме спокойни за цените на горивата

Все още не можем да бъдем спокойни за цените на горивата, заяви в студиото на "Брюксел 1" бившият служебен министър на икономиката Никола Стоянов.

"Тепърва ще трябва особеният управител и неговият екип да покажат, че наистина могат да управляват тази рафинерия по начин, по който цените да могат да се запазят. Това, че има особен управител не гарантира само по себе си, че безпрепятствено ще продължи дейността на рафинерията. Могат да го закъсат и с доставките, и с преработката, и в производствен план, и с дистрибуцията", посочи Стоянов пред Bulgaria ON AIR.

Той все пак изрази надежда, че шестмесечната дерогация, дадена ни от САЩ, ще гарантира работата на рафинерията.

"Оттук нататък обаче не е решен въпросът и предстоят тепърва трудности. Все пак това е един екип, който от много години я е управлявал и е опитен, и т.н. Сега нови хора ще влязат. Не е лесно със сигурност такова предприятие да се управлява и се надявам, че няма да има някакъв сериозен срив в работата. Пожелавам им успех. Това назначение не ме уверява, че със сигурност нещата ще вървят добре", коментира още специалистът по повод назначаването на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл".

Той прогнозира, че идеята е да се смени собствеността на тези активи.

"За нас е важно да дойде собственик, който да оперира рафинерията по професионален начин и тя да продължи да допринася за нашия бюджет, за заетостта в България и за спокойствието на цените на горивата", заключи бившият министър.