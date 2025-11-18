IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Николай Денков за бюджета: Има възможност за промени

ПП-ДБ ще настоява да има промяна, добави депутатът

18.11.2025 | 12:27 ч.
Съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ акад. Николай Денков заяви, че има възможност да се промени бюджетът и да се намалят разходите по няколко позиции. Коментарът на депутата е по повод предстоящото разглеждане на бюджета в комисиите и възможността за промяна, която поискаха работодателите. 

Денков подзерта, че в момента приходите отново са нереалистични и отново има огромен заложен дълг. 

“Ние ще настояваме, каквото зависи от нас на политическо ниво, да има промяна. Отговорът, който чуваме, че няма възможност за друг бюджет, е обикновена лъжа, а защо се лъже, е въпрос към тези, които внасят бюджета”, коментира бившият премиер.

Денков добави, че ако управляващите проявят разум, би трябвало да променят бюджета, но ако става въпрос за групови интереси и касички – няма да го направят.

ПП-ДБ Николай Денков бюджет промени намаляване на разходите
