20-годишен е с опасност за живота след побой в Чирпан

Двама мъже са пострадали при побой в Чирпан, съобщават от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Единият от тях е на 37 години, а другият – на 20.

По-младият е настанен в болнично заведение с различни наранявания и с опасност за живота, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Като извършители на деянието са установени двама мъже на 29 и 19 години и 17-годишно момче. Тримата са задържани за срок до 24 часа.

В 7:00 часа вчера в Районното управление в Чирпан е получено съобщение от 25-годишен мъж, че в близост до вход на здравно заведение в града е видял двама мъже в безпомощно състояние. На място е изпратен полицейски екип и е установена самоличността на пострадалите. 37-годишният мъж е съобщил, че трима непознати са им нанесли побой и че му е отнет мобилен телефон и портфейл с неустановена сума пари. Двамата са транспортирани в здравно заведение в Стара Загора.

На 37-годишния е оказана медицинска помощ, отказал е да бъде настанен в болница и е освободен.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.