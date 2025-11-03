IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
20-годишен е с опасност за живота след побой в Чирпан

Задържани са трима души, единият е непълнолетен

03.11.2025 | 12:30 ч. 6
Снимка: БГНЕС, архив

Двама мъже са пострадали при побой в Чирпан, съобщават от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Единият от тях е на 37 години, а другият – на 20.

По-младият е настанен в болнично заведение с различни наранявания и с опасност за живота, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. 

Като извършители на деянието са установени двама мъже на 29 и 19 години и 17-годишно момче. Тримата са  задържани за срок до 24 часа. 

В 7:00 часа вчера в Районното управление в Чирпан е получено съобщение от 25-годишен мъж, че в близост до вход на здравно заведение в града е видял двама мъже в безпомощно състояние. На място е изпратен полицейски екип и е установена самоличността на пострадалите. 37-годишният мъж е съобщил, че трима непознати са им нанесли побой и че му е отнет мобилен телефон и портфейл с неустановена сума пари. Двамата са транспортирани в здравно заведение в Стара Загора.

На 37-годишния е оказана медицинска помощ, отказал е да бъде настанен в болница и е освободен.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. 

Чирпан побой мъж с опасност за живота ОДМВР-Стара Загора
