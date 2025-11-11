IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж е в болница след нанесен му побой на улица в Стара Загора

Извършителите се издирват

11.11.2025 | 10:45 ч. 7
Мъж на 39 години е настанен в болница, след като е получил различни наранявания от нанесен му побой на улица в Стара Загора, съобщиха от Областна дирекция на МВР. 

Сигнал за инцидента е получен вчера в Първо Районно управление на полицията от здравното заведение, където пострадалият е постъпил.

След проведени оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че на потърпевшия му е нанесен побой от неустановени лица около 15:00 часа. 

Работата по случая продължава в рамките на започнато досъдебно под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

