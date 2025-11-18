Изплискване: Петиция настоява кучето Мая да бъде обявено за... светец

Странна петиция се появи в онлайн пространството. Граждани искат кучето Мая, което беше блъснато и убито от д-р Ненад Цоневски, да бъде обявено за... светица.

Петицията настоява 14 май, денят на нейната мъченическа смърт, да бъде обявен за Ден на Мая в православния календар, а до момента е подписана едва от 26 души.

Ето какво пишат създателите й:

Скъпи приятели на страната на доброто и справедливостта, братя и сестри по сърце и по съвест. Днес се обръщаме към вас с едно искрено и тежко, но и светло искане, родено от болка, но и от надежда. В нашия свят, където злото често се стреми да задуши доброто, понякога именно най-чистите и невинните същества се превръщат в символ на духовно възраждане. Такъв символ стана Мая, едно малко, беззащитно куче, което бе жестоко убито от човешка ръка. Нейната смърт не беше просто трагедия, а потресаващ удар по всяка искра човечност, останала в нас.

Но Мая не си отиде напразно. От болката около нейната участ се роди мощна вълна от състрадание, обединение и пробуждане. Душата на Мая възкръсна в съзнанието на хиляди хора и се превърна в искра, която озари обществото ни. Тази искра ни напомни, че доброто има сила, че състраданието ни извисява, че невинността е по мощна от жестокостта, че любовта е по силна от насилието.

Кучетата имат души. Те носят чистота, вярност, смирение и неподправена любов. Често техните сърца са по големи от човешките. Затова Мая не е просто животно. Тя е символ. Тя е знак. Тя е пример за това как невинната жертва може да събуди народната съвест и да обърне погледа ни обратно към пътя на доброто.

С оглед на всичко това ние, долуподписаните, призоваваме Българската Православна Църква да разгледа искането Мая да бъде призната като мъченик и светец. Вярваме, че нейният образ може да стане духовен стожер, защитник на слабите и символ на чистата любов в християнския морал.

Предлагаме 14 май, денят на нейната мъченическа смърт, да бъде обявен за Ден на Мая в православния календар. Нека той бъде светъл лъч, който да огрява праведния път на хората. Ден, който да ни напомня за силата на милосърдието. Ден, който да издига вярата, че всяка добрина има значение. Ден, който да ни учи, че невинността и любовта към Божиите създания са свети по своята същност.

С тази петиция ние не просто искаме възмездие или утеха. Искаме духовен пример, който да остане във времето. Искаме да почетем същество, което чрез своята трагична съдба ни обедини, направи ни по добри и ни напомни кои сме.

Призоваваме всички, които вярват в силата на доброто, да подкрепят това искане. Нека заедно дадем глас на съвестта си и покажем, че обществото ни все още може да бъде водено от любов, състрадание и духовна светлина.

Инициативата обаче не се прие добре в социалните мрежи, като повечето хора се възмущават на каузата.

"Не знам, дали се замислят, че доста хора, които обичат и защитават активно животните, биха приели инициативата, като грозна и абсурдна подигравка с религиозните им убеждения", гласи един от коментарите.

А друг отбелязва:

"И най-благородното нещо изведено до своята крайност се превръща в пародия и в последна сметка в отрицание на себе си."

Според православните канони обаче канонизацията е допустима само за човека, но не и за животно.