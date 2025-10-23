IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Пак насилие между деца: Локали бият и взимат обувките на свой връстник

Ръст на детската престъпност – няма, увериха от СДВР

23.10.2025 | 09:46 ч. 33
Снимка: Pixabay/cre8tivehome0

Снимка: Pixabay/cre8tivehome0

Баща на тийнейджър сигнализира, че детето му е системно тормозено от група непълнолетни ученици. Емил Русев твърди, че няколко пъти е ставал свидетел на агресията.

„За последните 2 години това се случва над 7-8 пъти, като за последно беше в събота. Тогава в един от моловете го бяха сборичкали и избягал. След което навън го бяха преследвали из улиците на „Лозенец“, беше скрил в един магазин, от който ходих да го взема“, разказа бащата.

Той сподели и за друг случай от преди година, когато синът му се прибрал у дома без обувки. „Каза ми: Едни долу ми взеха обувките и ме набиха. Слизам долу и ги намирам, защото те го търсят да го добият. Нападенията винаги са от един тип хулигани, т.н. „локали“ – с черни дрехи и нахлупени шапки, крият си лицата“, допълни той и отхвърли възможността синът му да е предизвикал агресията.

Емил Русев каза още, че нападенията не са от едни и същи личности. Уточни, че полицията не е взела мерки, въпреки че един от нападателите е бил пълнолетен.

Свързани статии

Според психолога Джорджия Арсова най-важен е разговорът между родителя и детето, за да се предразположи малчуганът да сподели. „За да бъде едно дете в ролята на тормозещ, това означава, че нещо тормози него. Ние проявяваме агресия, когато се чувстваме изплашени“, допълни тя.

По думите на бащата хулиганите трябва да се респектират с проверки в столичните молове.

Ръст на детската престъпност – няма. Това увериха от СДВР. Според данни на националната статистика през 2024 г. малко на 1000 деца са преминали през детска педагогическа стая в София. От тях 128 са за насилие и агресия. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

насилие деца локали София бой
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem