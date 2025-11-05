Вълчев се пита: Как да ограничим социалните мрежи и извън училище

На 20 ноември ще се проведе дискусия зловредното и пристрастяващо влияние, които имат социалните мрежи върху децата и ограничаването на използването им от деца до 15 години.

Това стана ясно от изслушването на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев в ресорната парламентарна комисия, предаде БГНЕС.

Въпросът относно това кога ще се проведе анонсираният преди няколко седмици широк дебат относно забраната за използване на социални мрежи от деца до 15-годишна възраст бе зададен от депутата от ГЕРБ-СДС Десита Петкова, член на Комисията по образованието и науката в Народното събрание.

„Дискусията тръгна от Проектозакона за предучилищното и училищното образование, където ние предлагаме и допълнително ограничаване на ползването на екрани и мобилни устройства в училище", припомни просветният министър и отбеляза, логично възникна естественият въпрос „А как ограничаваме извън училище?", защото е факт, че в момента в училище има ограничения.

Анализът на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) показва, че от 88 страни българските деца са на второ място по време, прекарано пред устройства – средно дневно по 4 часа, като под 10% от това време е за образователни цели, съобщи Вълчев. „С други думи те казват, че нашите деца прекарват най-много време в разсейване, което е изгубено за целите на развитието на всякакви умения – и когнитивни, и комуникативни, и социално-емоционални, и двигателна активност, страда и зрението", поясни той.

По думите му този дебат тече и в редица други страни. „Знаете, Австралия забрани социалните мрежи. Подобен дебат имаме във Франция, в Испания, в Норвегия, в Гърция, в Дания. Впрочем, Дания в момента са председателстващи Европейския съюз и те подеха общоевропейска инициатива за ограничаване ползването на социални мрежи на деца, младежи под 15-годишна възраст", подчерта министърът на образованието по повод инициативата на датското председателство.

От друга страна, обърна внимание той, вече има достатъчно научни изследвания, които доказват зловредното и пристрастяващо въздействие, затова според него има основание да се говори за ограничение.

„Аз не казах, че ще предложа ограничения. Още повече, че това излиза малко извън тясната ми секторна компетентност, тъй като не е в Закона за предучилищното и училищното образование, но казах, че си заслужава да се организира дебат, да се говори по темата, защото, най-малкото, един голям процент родители ще чуят, че има такова вредно въздействие", добави Вълчев и посочи, че научните изследвания са категорични и показват значително увреждания върху мозъка.

При децата рационалната част на мозъка се развива доста по-късно и те много по-трудно могат да се отърсят, да се контролират по отношение на зависимостите, много по-лесно се пристрастяват, а в социалните мрежи е доказано, че има много съдържание с умишлено заложени пристрастяващи елементи, заяви просветният министър. „Имаме достатъчно основания, достатъчно научни изследвания, дори снимки, които показват увреждания на мозъка, които са категорични, че трябва най-малкото като родители да говорим по този въпрос, защото е вредно", каза още той.

Вълчев сравни зловредното въздействие върху децата при използването на социални мрежи с радиацията.

Няма опасност да ги направим дигитални отшелници, категоричен е образователният министър. „Рано или късно ще вземат устройства в ръцете си. Ще работят чрез устройства, както и ние работим чрез телефоните в ръцете си, въпросът е да ограничим времето, прекарано в разсейване в социални мрежи, защото то има зловредно въздействие върху развитието на децата. Трябва ясно да го кажем на родителите, дори да изкрещим за това", смята той.

От МОН съвместно с Комисията по образованието и науката, с Комисията по здравеопазване и с Комисията по демографската политика, децата и семейството ще организират такава дискусия. „Планирали сме я на 20 ноември. Ще поканим всички, които имат желание да изкажат мнение по темата – експерти, лекари, психолози, представители на Датското председателство, на технологични компании. Вече сме предприели действия за това да направим тази дискусия и то съвсем скоро", каза в заключение министър Вълчев.