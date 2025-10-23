След свада на дванадесеткласнички евакуираха училище в Бургас

Пореден случай на агресия между деца - този път в Бургас. В четвъртък сутрин се наложи евакуация на възпитаниците на СУ „Иван Вазов” в морски град, след като в коридора на училището бил използван лютив спрей от дванадесетокласничка.

Около 8,45 маса в Първо Районно управление - Бургас е получено съобщение за инц;идента. След спречкване между две съученички от 12-ти клас пред тоалетните на третия етаж едната извадила спрей за да напръска опонентката си. В този момент за да потуши конфликта на място дошла дежурната по етаж учителка, която е и класна ръководителка на момичетата. Преподавателката заедно с близкостояща ученичка , неучастваща в конфликта, са засегнати от спрея и са откарани за преглед в болница.

Своевременно директорът на учебното заведение разпоредил евакуация на учениците, прозорците на сградата са отворени и е проветрено. Учебните занятия продължили с нормален ритъм след едночасово прекъсване. За инцидента е информирана майката на 18-годишната ученичка, осъществила пръскането със спрея, която дошла в учебното заведение. С нея и ученичката беседва училищния психолот.

Работата по случая продължава.