Шофьор на микробус опита да подкупи полицаи с... 10 евро

Той бил чужденец

13.11.2025 | 12:42 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шофьор на микробус опита да подкупи полицейски служители.

Около 15.25 часа вчера, при провеждане на полицейската акция "ЗИМА", автопатрул на РУ-Годеч спрял на пътя от Монтана микробус с неработещ десен фар.

Докато униформените съставяли съответния наказателен документ за установено нарушение по Закона за движение по пътищата, водачът /с турско и сръбско гражданство/ подхвърлил банкнота от 10 евро.

Полицейските служители веднага докладвали за предложения подкуп в оперативната дежурна част на районното управление.

Дежурна група от ОДМВР-София извършила оглед на местопроизшествието.

51-годишният извършител е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 304 от НК. Действията по разследването продължават под надзора на окръжната прокуратура.

Това се случи Dnes

подкуп шофьор акция Зима полиция
