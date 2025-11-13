Шофьор на микробус опита да подкупи полицаи с... 10 евро

Шофьор на микробус опита да подкупи полицейски служители.
Около 15.25 часа вчера, при провеждане на полицейската акция "ЗИМА", автопатрул на РУ-Годеч спрял на пътя от Монтана микробус с неработещ десен фар.
Докато униформените съставяли съответния наказателен документ за установено нарушение по Закона за движение по пътищата, водачът /с турско и сръбско гражданство/ подхвърлил банкнота от 10 евро.
Полицейските служители веднага докладвали за предложения подкуп в оперативната дежурна част на районното управление.
Дежурна група от ОДМВР-София извършила оглед на местопроизшествието.
51-годишният извършител е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 304 от НК. Действията по разследването продължават под надзора на окръжната прокуратура.