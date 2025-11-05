Задържан е експерт от Държавен фонд "Земеделие" за подкуп

Експерт от Държавен фонд "Земеделие" е задържан в момент на искане на подкуп. Към настоящия момент тече процедура за привличането му в качество на обвиняем, съобщи окръжният прокурор на София Наталия Николова на брифинг по повод образувано досъдебно производство за подкуп.

Специализираната полицейска операция под ръководството на Окръжна прокуратура-София и на ОДМВР-София се е провела във вчерашния ден.

В хода на разследването е установено, че на 24.10.2025 г. в село в община Костинброд длъжностно лице в Държавен фонд „Земеделие“ е поискало дар в размер на 1000 лева, който не му се следва, от земеделски производител, за да не извърши действие по служба.

Във вчерашния ден около 17 ч. служители на сектор „Икономическа полиция“ са пристъпили към задържане на въпросния служител в момент на получаване на подкуп. „Въпросното лице е използвало и служебен автомобил на Фонд „Земеделие“, добави съобщи директорът на ОДМВР-София старши комисар Тихомир Ценов. и допълни, че към момента лицето е задържано и предстои да му се предяви обвинение, а на по-късен етап и мярка за неотклонение.

Въпросният служител, който е на длъжността младши експерт от 2017 г. в Държавен фонд "Земеделие", е извършвал вече една проверка, която е приключила, без да бъдат установени нередности, обясни окръжният прокурор на София.

След което експертът се е обадил на земеделския производител, за да го уведоми, че предстои нова кръстосана проверка и за да мине тя безпроблемно му е поискал 1000 лева подкуп.

Предстои привличането на експерта в качеството на обвиняем и задържането му за срок до 72 часа.

За това престъпление наказанието е до 6 години лишаване от свобода и от 5 хиляди до 10 хиляди лева глоба, като съдът може да постанови и лишаване от права, т.е. да не може да упражнява тази професия, както и може да се пристъпи към конфискация на ½ от имуществото му“, поясни още прокурор Николова.