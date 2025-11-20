НАСА засне 3I/ATLAS и категорично заяви: Не е НЛО, комета е!

НАСА е в разгара на безпрецедентна кампания за наблюдение в цялата слънчева система, насочвайки космически апарати и телескопи, които да проследят кометата 3I/ATLAS - третият известен междузвезден обект, преминаващ през нашата слънчева система.

12 инструмента на НАСА са заснели и обработили изображения на кометата при откриването ѝ на 1 юли, а още няколко ще имат възможност да заснемат още изображения, докато кометата продължава да преминава през слънчевата система, съобщи американската космическа агенция.

„Бих искал да изясня слуховете още от самото начало“, каза Амит Кшатрия, заместник-администратор на НАСА, на пресконференцията. „Този ​​обект е комета. Изглежда и се държи като комета“, добави той, цитиран от The ​​New York Times.

Той и други служители на НАСА представиха серия от изображения, направени от флотилията от космически кораби, включително Mars Reconnaissance Orbiter, мисията Lucy, която се насочва към астероиди, хванати в капан в орбитата на Юпитер, и Слънчевата и хелиосферна обсерватория.

„Ситуацията е подобна на това космическите кораби на НАСА да са на бейзболен мач и да гледат играта от различни места на стадиона“, обясни Том Статлър, главен изследовател на НАСА за малки тела от слънчевата система. „Всеки има камера и се опитва да направи снимка на топката, но никой няма перфектна гледка и всеки има различна камера.“

Изображението, направено от Lucy, например показва комета, осветена отзад.

„Не успяхме да получим това изображение от гледна точка на Земята“, каза д-р Статлър. Различните изображения, получени от различни космически кораби и наземни телескопи, биха могли да позволят на учените да сглобят триизмерно изображение, добави той.

Наблюдавайки кометата от множество места, НАСА има възможността да научи как 3I/ATLAS се различава от кометите в нашата слънчева система и да даде на учените нова представа за това как съставът на други системи може да се различава от нашия.

Наблюдения от Марс

Най-близките изображения на кометата са получени от сондата на НАСА за Марс. В началото на есента 3I/ATLAS премина покрай Марс от разстояние от 19 милиона мили, където беше наблюдавана от три космически кораба на НАСА.

Марсоходът Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) засне едно от най-близките изображения на кометата, докато орбиталният апарат MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) получи ултравиолетови изображения, които ще помогнат на учените да разберат състава на кометата. Междувременно роувърът Perseverance засне слабо изображение на марсианската повърхност.

Гледната точка на наблюдателите на Слънцето

Някои от хелиофизичните мисии на НАСА имат уникалната способност да наблюдават области от небето близо до Слънцето, което им позволи да проследят кометата 3I/ATLAS, докато тя преминава зад нашето Слънце, гледано от Земята, което прави наблюденията невъзможни с наземни телескопи.

Обсерваторията за слънчево-земни отношения (STEREO) на НАСА е получила изображения между 11 септември и 2 октомври, а мисията на Европейската космическа агенция (ESA) и Слънчевата и хелиосферна обсерватория (SOHO) на НАСА е наблюдавала кометата между 15 и 26 октомври.

Изображенията от мисията на НАСА „Поляриметър за обединяване на короната и хелиосферата“ (PUNCH), стартирана по-рано тази година, разкриват опашката на кометата по време на наблюдения, направени между 20 септември и 3 октомври. Въпреки че в миналото са наблюдавали и откривали хиляди комети, това е първият път, когато хелиофизичните мисии на НАСА целенасочено наблюдават обект, произхождащ от друга слънчева система.

Космическите апарати на НАСА „Психа“ и „Луси“, изследващи астероиди, които в момента са на мисия за изучаване на астероиди в слънчевата система, също успяха да наблюдават 3I/ATLAS по пътя й. На 8 и 9 септември „Психа“ направи четири наблюдения на кометата в продължение на осем часа от разстояние от 33 милиона мили. Тези изображения ще помогнат на учените да определят подробно траекторията на кометата.

На 16 септември "Луси" направи серия от снимки от разстояние от 240 милиона мили. Наслагването на тези снимки предоставя подробности за гривата и опашката на кометата.

Финансираният от НАСА телескоп ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) в Чили откри 3I/ATLAS на 1 юли. След това кометата беше наблюдавана от космическия телескоп Хъбъл на НАСА по-късно същия месец. През август както космическият телескоп Джеймс Уеб на НАСА, така и SPHEREx (Спектро-фотометър за историята на Вселената, епохата на рейонизацията и Ices Explorer) заснеха свои собствени изображения.

Комета 3I/ATLAS ще прелети най-близо до Земята в петък, 19 декември, на разстояние от 170 милиона мили, което е почти два пъти разстоянието между Земята и Слънцето.

Космическият кораб на НАСА ще продължи да наблюдава кометата, докато тя продължава своето пътуване през Слънчевата система, преминавайки през орбитата на Юпитер през пролетта на 2026 г.