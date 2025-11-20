Bloomberg Businessweek BG представи най-новото си издание в СУ „Св. Климент Охридски“

Екипът на списание Bloomberg Businessweek BG гостува на студентите от СУ „Св. Климент Охридски“. Събитието, организирано от Университетаския център за регионали изследвания и анализи, предизвика сериозен интерес сред бъдещите икономисти, журналисти и анализатори. Главният редактор Роселина Петкова и отговорният редактор Бистра Стоименова разказаха за мисията на изданието да предлага задълбочени, аналитични материали, базирани на качествена журналистика и международни стандарти. Те очертаха ролята на Bloomberg Businessweek BG като мост между глобалните тенденции и българската икономическа, политическа и бизнес среда.

В представянето се включи и д-р Радослав Илиев, автор на водещата тема в последния брой на Bloomberg Businessweek BG - „Петата република – изтощена и прашна?“. Той обсъди с присъстващите политическа динамика във Франция и отражението ѝ върху Европа.

Студентите имаха възможност да задават въпроси, да научат повече за процеса на подготовка на едно водещо бизнес издание и да се запознаят отблизо с работата на редакционния екип. Представянето затвърди стремежа на Bloomberg Businessweek BG да насърчава информираността, критичното мислене и интереса към глобалните икономически и политически теми сред младата аудитория.

Списание Bloomberg Businessweek BG се издава и разпространява у нас от 2021 от Investor Media Group по лиценз на Bloomberg. В световен мащаб Bloomberg Businessweek е сред най-известните и реномирани бизнес издания, с над 95-годишна история. Стартът му в България е резултат от дългогодишно успешно партньорство между световната медийна компания Bloomberg L.P. и Investor Media Group.