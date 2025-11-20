Путин се радва на танцуващ хуманоиден робот ВИДЕО

Президентътн на Русия Владимир Путин инспектира танцуващ хуманоиден робот на изложба в Москва в сряда, докато предпазливи телохранители от Кремъл стояха наблизо, за да гарантират, че руският лидер няма да пострада в случай на неизправност.

Изпълнението на робота, задвижван от изкуствен интелект, беше организирано от Сбербанк, най-голямата банка в Русия, и беше показано по държавната телевизия. Демонстрацията се състоя малко след като десетки хора бяха убити от руска атака с дрон и ракета в Западна Украйна.

‼️🇷🇺🤖 Vladimir #Putin was shown a domestic anthropomorphic robot developed by Sber. The robot performed a dance in front of the President, to which he said: "Very beautiful, thank you." #Russia pic.twitter.com/urJSOcQFg2 — Maimunka News (@MaimunkaNews) November 19, 2025

„Казвам се Грийн“, каза роботът на Путин. „Аз съм първият руски хуманоиден робот с вграден изкуствен интелект. Това означава, че не съм просто програма на екрана, а физическо въплъщение на технологиите. Над 40 двигателя и множество сензори ми позволяват да се движа плавно, да поддържам равновесие уверено и да взаимодействам безопасно с хората.“

Роботът каза на Путин, че иска да покаже новия си танц и помоли виртуален асистент да включи любимата му „песен“, използвайки английската дума. След това роботът танцува енергично на рускоезична фолк-поп песен, наречена „Слънцето се издигна високо“.

„Много красиво. Благодаря“, каза Путин, преди да продължи обиколката си заедно с облекчените си телохранители.

Преди няколко дни друг руски робот, задвижван от изкуствен интелект, наречен Айдол, стана за смях, след като падна по лице по време на събитие в Москва. Един критик се пошегува, че Русия е изобретила първия в света „алкохолен робот“.

На Путин беше показан и един от новото поколение интелигентни банкомати, за които Сбербанк твърди, че могат да дадат на клиентите обобщение на тяхното здраве въз основа на пулса и кръвното им налягане. Руският лидер, чието здраве е обект на чести спекулации през последните години, обаче отказа да изпробва устройството.

„Наскоро направих годишния си преглед“, каза той. „Отне два дни и половина, включително нощувка в клиниката. Слава Богу, всичко е наред.“