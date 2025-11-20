Великобритания разшири дерогация за подразделенията на “Лукойл“ в България

Великобритания разшири санкционното изключение, позволяващо трансакции с българските операции на “Лукойл“, за да обхване още две дъщерни дружества - “Лукойл-България Бункер“ и “Лукойл Ейвиейшън България“, съобщи британското правителство.

Лицензът, първоначално издаден на 14 ноември, за да поддържа работата на рафинерията в Бургас и свързаните с нея бензиностанции след тяхното изземване от руската “Лукойл“, сега се отнася и за допълнителните дружества.

Новият документ позволява на фирми и банки да извършват трансакции с “Лукойл България“ ЕООД, “Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, “Лукойл-България Бункер“ и “Лукойл Ейвиейшън България“, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 година.

Днешният лиценз на британската Служба за прилагане на финансови санкции позволява плащания и икономически ресурси да се прехвърлят към и от българските дружества по съществуващи или нови договори. Той изтича на 14-и февруари догодина.

През октомври Великобритания издаде специален лиценз, позволяващ на бизнеса да работи с две германски дъщерни дружества на санкционираната “Роснефт“, тъй като те са под германски държавен контрол. Подобен лиценз издадоха и САЩ.

Санкциите на САЩ, които трябва да влязат в сила утре, предизвикаха опасения за доставките на гориво преди зимата в България, където “Лукойл“ управлява рафинерията в Бургас, стотици бензиностанции и съоръжения за съхранение на гориво. Компанията подаде заявление до Министерството на финансите на САЩ за удължаване на крайния срок, след който се забраняват трансакции с разрастващите се операции на руската компания в Европа след 21 ноември.

Вчера руската енергийна корпорация обяви, че си запазва правото да потърси съдебна защита на своите права и законни интереси в България, след като беше назначен особеният търговски управител, който да ръководи активите ѝ в страната. “Лукойл“ предприема всички необходими стъпки за завършване на продажбата на рафинерията, мрежата от бензиностанции и други активи в България на нов собственик и очаква дейността на особения управител да не възпрепятства този процес“, посочи енергийният гигант в изявление. / БТА