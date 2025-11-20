Йотова: Предложението за референдум все още в деловодството на НС

Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че предложението на Румен Радев за референдум за еврото все още се намира в деловодството на Народното събрание.

“Не виждам основания защо президентът трябва още веднъж да внася своето предложение. Решението на Конституционния съд е категорично и ясно – бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова грубо е нарушила Конституцията със своето еднолично решение. Това казва КС, той не е срещу цялата процедура”, коментира Йотова.

Вицепрезидентът е на мнение, че управляващото мнозинство няма да допусне дискусия по темата за еврото.

Според Йотова “времето за референдум обаче е безвъзвратно изтекло”.

Тя е на мнение, че предстои “криза след криза”, тъй като инфлацията е висока, а въпросите, свързани със стандарта на живот на хората, остават неразрешени. Йотова подчерта, че България е с най-много работещи бедни в целия Европейски съюз.