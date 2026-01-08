IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жители на столичен квартал на протест, искат „нормални улици“

08.01.2026 | 08:03 ч. 27
Снимка БГНЕС

Жители на "Манастирски ливади - Изток" в София излизат на протест с искане за нормална инфраструктура в квартала. Демонстрацията е планирана за днес от 19.00 часа на кръстовището на ул. "Луи Айер" и "Тодор Каблешков".

Организаторите подчертават, че протестът ще е мирен, граждански и непартиен.

По думите им обстановката в "Манастирски ливади – Изток“ е неприемлива за голяма част от живеещите. Те настояват за нормални улици, проходими тротоари, улично осветление, озеленяване и удобен обществен транспорт.

Според организаторите, недоволството им е провокирано от липсата на контрол на строителството, контрол на паркирането, контрол на скоростта. Те настояват за ясен и обновен градоустройствен план, пътна карта с конкретни срокове и край на "работата на парче".

Гражданите искат още изграждане на линеен парк, редовно миене на улиците и контейнери с капаци. До момента над 400 души за заявили участие в протеста. /БГНЕС

