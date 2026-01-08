Волейболистите ни до 18 г. се класираха за Европейското първенство

Националният отбор на България по волейбол за мъже до 18 години се класира директно за Европейското първенство през 2026 г. в Италия, след като спечели квалификацията в столицата на Черна гора Подгорица. Във финала тимът на селекционера Мирослав Живков победи Сърбия с 3:1 (25:21, 25:27, 25:23, 25:13).

Така българите взеха сладък реванш срещу сърбите, от които загубиха първия мач в групата след тайбрек с 2:3.

Двата тима се срещнаха за втори път в рамките на три дни, след като в груповата фаза Сърбия бе спечелила с 3:2.

По подобие на първата среща двубоят започна равностойно, но този път българските момчета успяха да наложат превес след десетата точка. В средата на гейма тимът ни показа ефективен сервис, блокадата заработи на познатото ниво от началото на квалификацията, а Павел Дженев имаше голяма заслуга с изявите си в нападение, за да поведе България с 16:10. В заключителната част на гейма отборът ни не показа колебания и поведе с 1:0 след 25:21.

Във втората част сърбите успяха да заздравят посрещането и показаха по-добра организация в играта си. Грешките в нашето поле зачестиха, а съперникът поддържаше разлика от три точки. Тимът ни отново се събра в края на гейма, след като спаси три сетбола при 21:24. В последвалата игра на нерви при екстраточките Сърбия показа по-голяма устойчивост и затвори гейма с 27:25.

В началото на третия гейм реакцията на нашия отбор бе налице. Сервисът отново започна да затруднява съперника, който и по-често допускаше грешки в нападение. Серия от три поредни точки за Сърбия бе прекъсната с таймаут от нашия щаб при резултат 12:11. В следващите няколко разигравания изпитвахме затруднения в отиграването, а сърбите се възползваха и след точкова блокада поведоха с 16:15. Събитията в гейма продължиха в познатия от втората част ритъм - точка за точка. При 20:20 малките лъвчета спечелиха продължително разиграване, в което показаха отлична защита и търпение в нападение, а точката бе реализирана с блокада на Кристиан Косев. Малко по-късно Косев отново се прояви на мрежата, записвайки още една блокада за 23:21. Две бързи точки за съперника върнаха интригата - 23:23, а Мирослав Живков прекъсна играта. След почивката успешно нападение на Антоан Веселинов и блокада в следващото разиграване на Адриан Ганев решиха гейма в наша полза - 25:23.

Четвъртата част започна силно за България и поведохме с 5:2, но четири поредни аса на сърбите обърнаха резултата до 6:5. В следващите три разигравания волейболистите ни възвърнаха концентрацията си и отново взеха инициативата, като разликата нарасна до 11:7. Добре насоченият сервис и отличното противодействие на блокада доближиха България до крайния успех в двубоя, като момчетата ни нанесоха съкрушителна серия от девет поредни точки - 20:10. Последната точка в мача бе реализирана с нападение по диагонала на Никола Градинаров - 25:13.

Националите ни спечелиха квалификационния турнир, след като в груповата фаза надиграха Гърция с 3:1, загубиха драматично от Сърбия с 2:3, на полуфинала победиха категорично домакините от Черна гора с 3:0, а на финала срещу западните ни съседи показаха, че са по-добрият отбор.