Георг Георгиев: Да бъдат назначени 19 посланици и един представител в ООН

Дипломатическата служба не трябва да е вътрешнополитически заложник

27.08.2025 | 12:18 ч. Обновена: 27.08.2025 | 13:28 ч. 8
БГНЕС

Правителството предлага за назначение 19 посланици и един постоянен представител в Организацията на обединените нации (ООН), обяви министърът на външните работи Георг Георгиев по време на днешното заседание на Министерски съвет.

“Радвам се, че посланическите назначения намират своя път напред, с което правителството осигурява непрекъсваемостта в дипломатическата служба”, заяви Георгиев.

По думите на министъра още в началото на годината е трябвало да има съгласуване за тези назначения. Външният министър добави, че правителството е спазило всички конституционни и законови разпоредби, а предложените 20 дипломати са висококвалифицирани кариерни дипломати. 

“Смятам, че дипломатическата служба не бива да бъде заложник на вътрешнополитически опити за узурпиране на правомощия и на злоупотреба с процедури, защото това е нашето лице пред света и това е начинът, по който се представяме пред нашите партньори. Колкото по-солидни и консолидирани сме, толкова по-авторитетно сме възприемани от страна на партньорите”, каза Георгиев.

Премиерът Росен Желязков обяви, че днес с решение на Министерския съвет ще бъде направено предложението до президента за издаване на указите за назначаването на 19 посланици и един постоянен представител в ООН.

външна политика Георг Георгиев посланици ООН Министерски съвет решения правителство
