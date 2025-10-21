Радев назначи посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

Президентът Румен Радев е издал укази, с които назначава посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан. Указите са публикувани в днешния брой на “Държавен вестник“. Наталия Евгениева Узунова е новият посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова в Нидерландия, а Георги Петров Воденски в Казахстан.

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

Относно назначенията президентът Радев заяви, че “посланиците са съгласувани миналата седмица най-сетне пакетно, както трябва да бъде, но и с компромиси от моя страна, защото продължавам да чакам техните предложения за ключови столици като Вашингтон”.

“Искам да призова тази тенденция за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма, а тя вече клони в такава”, заяви Радев.