САЩ бойкотират Г-20, президентът на РЮА говорел “празни приказки”

Белият дом разкритикува южноафриканския лидер Сирил Рамафоса заради "небрежни изказвания“ относно бойкота на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург, която ще се проведе този уикенд. Отсъствието на САЩ от срещата е поредното доказателство за диломатическия разрив между САЩ и РЮА - страна, която е особено критикувана на президента Тръмп.

Южноафриканският лидер Сирил Рамафоса заяви пред репортери в Йоханесбург, че САЩ са дали да се разбере, че променят решението си относно бойкота на срещата на върха на лидерите на Г-20 в "последния час“ и искат да участват.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит обаче заяви съвсем друго - изказването на Рамафоса не е вярно и остро разкритикува лидера.

"Видях южноафриканският президент небрежно да говори срещу Съединените щати и президента на Съединените щати по-рано днес и този език не се харесва от президента или неговия екип“, каза Левит, цитирана от AP.

Въпреки отсъствието на Тръмп САЩ ще изпратят дипломатически представител за срещата на върха, добавя Левит. САЩ ще поемат ротационното председателство на блока и ще бъде домакин на срещата на върха на Г-20, която ще се проведе следващата година.

Представител на посолството на САЩ в Южна Африка ще присъства на официалната церемония по предаване на поста в края на двудневната среща на върха, която започва в събота, но Вашингтон все още няма да участва в никакви разговори, заяви служител на Белия дом. Служителят не е бил упълномощен да говори публично и е говорил при условие за анонимност.

Този месец Тръмп обяви, че никой представител на правителството на САЩ няма да присъства на срещата на световните лидери от богатите и развиващите се страни в най-големия град на Южна Африка.

Като причина за бойкота от страна на САЩ Тръмп посочи твърденията си, че Южна Африка насилствено преследва белите фермери от малцинственото малцинство африканер. Тези твърдения на Тръмп бяха широко отхвърлени.