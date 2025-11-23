Димитър Манолов: Хич не обичам стачките, но ако не остане друг избор, ще е това

Този бюджет не е левичарски, заяви пред БНР Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа".

Срещу параметрите, заложени в него, протестираха служителите от НОИ и НСИ. През следващата седмица недоволството си ще изразят и в сектор "Земеделие", в горското стопанство и в здравеопазването. Протестите се организират от КТ "Подкрепа".

Имаме 302 броя централни администрации – комисии, служби, институти и т.н, отбеляза още той в предаването "Неделя 150".

"Не се наемам да обсъждам тяхната дейност, но числото 302 леко ме напряга. Не могат ли да се обединят?! Не може, защото всяка от тях има началник, който е някаква политическа проекция.

Имаме и 260 общински администрации със съответните общински съвети. Там е политическата клиентела.

От КТ "Подкрепа" настояваме да се промени механизмът, по който се формира възнаграждението за държавната администрация. За една длъжност в различни администрации разликата някъде е 4-5 пъти. Тези глупости навремето ги направи Симеон Дянков, когато стана министър на финансите. Държавните служители станаха 70%. Доплащането за професионален опит и стаж се изведе. Тогава извадиха осигурителните вноски от заплатите им. Държавата просто ги мести от един джоб в друг. Ние сме за това те да си плащат осигурителните вноски. Тогава стават част от осигурителния доход, върху който се изплащат обезщетения. Когато това стане, логично е да отпаднат и другите ограничения, като например те да имат доходи извън работата си като държавни служители".

Първите заплати, които бяха вързани за средните работни, бяха на народните представители, отбеляза още той.

"Във Фискалния съвет пък получават възнаграждение, което е три пъти средното за обществения сектор и три пъти минималната заплата за всяко заседание".

Щедро увеличение е предвидено и за бюджета за Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор и Комисията за противодействие на корупцията.

"Тези ужасни дисбаланси непременно трябва да бъдат прекратени".

Разкъсана е връзката вноски-права, обясни още синдикалният лидер.

"Това, което наричат Златно швейцарско правило, нанасе най-голяма щета по отношение размерите на пенсиите. Плащаме осигурителни вноски на база осигурителен принос, на база ръст на осигурителния доход, а ръстът на пенсиите е във връзка с инфлацията. Дори инфлацията присъства като фактор в ръста на осигурителния доход. Ако пенсиите бяха увеличавани единствено спрямо ръста на осигурителния доход, сега техните размери щяха да са съвсем различни. Златното швейцарско правило години наред натиска пенсиите надолу".

Увеличението на осигурителната вноска с два пункта ще се отрази на правата на работниците, отбеляза Манолов.

"При обезщетения, при пенсии".

Той отбеляза също, че "говоренето на едро е грешно".

"Не може да кажем за цялата администрация 5%. Но не може да решаваме и въпроса с младите лекари отделно от въпроса на старите лекари. Няма как те да бъдат изведени пред скоба. Не може да се спасяваме поединично".

Няма по-грешни решения от тези, които се взимат в условия на криза, подчерта също Манолов.

Въпреки това протестите срещу параметрите на бюджета ще продължат и през следващата седмица.

"Те неглижират протестите, но простестът подгрява настроенията. След протеста идва стачката. Хич не обичам стачките, но ако не остане друг избор, ще е това".