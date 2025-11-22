IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мирчев, ПП-ДБ: СУПТО е туморно образование в бюджета

За бюджета: Най-слабия от Жан Виденово време насам

22.11.2025 | 13:42 ч. 9
“Въвеждането на софтуера за контрол на продажбите СУПТО е туморно образование в бюджета”, заяви съпредседателят на “Да, България” и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Депутатът предупреди, че мярката “генерира нова сива икономика“, вместо да я ограничава.

Критики към властта и бюджета

Мирчев отправи остри критики към проектобюджета за следващата година, като го определи като “изключително вреден“ и “най-слабия от Жан Виденово време насам“.

“Нещата в страната не са добре. Това, което ни притеснява изключително, е бюджетът – усещат го всички, в Бургас, в София“, каза Мирчев. Според него увеличаването на данъци и осигуровки, както и планираният нов дълг, представляват сериозна заплаха за финансовата стабилност.

Мирчев изрази притеснение, че максималният осигурителен доход е вдигнат “доста над предварително обявеното“, а осигуровките скачат “не с 2 пункта, а с 10%“.

Ивайло Мирчев ПП-ДБ СУПТО бюджет данъци еврозона
