Промяна в движението на „Хемус“ в Софийска област до 28 ноември

От днес до 28 ноември ще се промени организацията на движение от 14-и до 71-ви км на автомагистрала (АМ) „Хемус" в Софийска област. Между 8:00 и 17:00 ч. поетапно ще се полага маркировка в двете платна за движение. При работата в участъка в активната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в свободните пътни ленти, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В същия период ще се обновява и маркировката на първокласния път I-8 в района на Нови хан, от 89-и до 103-ти километър.

От АПИ апелират шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от сайта на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20, напомнят от агенцията.

БТА припомня, че в края на октомври завърши ремонтът в платното за София на участъка от АМ „Хемус" от село Яна до входа на столицата. Обновеният 8,3-километров участък е с подменена настилка, положена е геомрежа за подсилването ѝ и е подобрено отводняването. Отсечката е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.