Земетресение от 4,2 по Рихтер в Гърция

Земетресение с магнитуд от 4,2 по скалата на Рихтер е било регистрирано в 10:51 ч. тази сутрин в западната част на Тесалия, Гърция, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Епицентърът на труса е бил в района на язовир Пластира в префектура Кардица.

По данни на гръцкия Институт по геодинамика дълбочината на огнището се оценява на 10 км.

Земетресението е било усетено в голяма част от Тесалия, но според кмета на община Пластира Панайотис Нанос не са причинени щети.