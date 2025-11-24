IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

Земетресение от 4,2 по Рихтер в Гърция

Няма данни за разрушения

24.11.2025 | 11:39 ч. Обновена: 24.11.2025 | 11:39 ч. 0
Снимка: Пиксабей

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд от 4,2 по скалата на Рихтер е било регистрирано в 10:51 ч. тази сутрин в западната част на Тесалия, Гърция, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Епицентърът на труса е бил в района на язовир Пластира в префектура Кардица.

По данни на гръцкия Институт по геодинамика дълбочината на огнището се оценява на 10 км.

Свързани статии

Земетресението е било усетено в голяма част от Тесалия, но според кмета на община Пластира Панайотис Нанос не са причинени щети.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

земетресение Тесалия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem