Жена е с опасност за живота след катастрофа на пътя Варна-Добрич

Двете й деца с оставени за наблюдение в болницата

24.11.2025 | 11:31 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

39-годишна жена от Варна е с опасност за живота след тежка катастрофа на пътя Варна-Добрич. Инцидентът е от събота. 

Пострадалата е била пътничка в автомобил и е настанена в реанимация, съобщиха от Областната дирекция на МВР. 

Лека кола навлиза в насрещната лента и блъска движещата се в нея друга кола. Вследствие на удара са пострадали цялото семейство, което е било в автомобила, нямащ вина за произшествието, допълват от варненската полиция. Водачът е с фрактури на два шийни прешлена и на опашна кост, съпругата му е със съчетани травми и в критично състояние. 

Двете им деца са без сериозни увреждания, но оставени за наблюдение в неврохирургия. 

Срещу виновния шофьор, предизвикал ПТП-то и който е с контузия на глава, без опасност за живота, е образувано досъдебно производство. Причините, довели до инцидента, са в процес на изясняване.

