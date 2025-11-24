IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Огнено кълбо над Синеморец и ужасен тътен: Метеорит ли падна? ВИДЕО

24.11.2025 | 10:00 ч. 15
Снимка: Pixabay/Hans

Силен тътен е стреснал жителите на Синеморец снощи, а кадри, разпространени онлайн, предполагат, че става дума за паднал метеорит, съобщава "Черно море". 

Според някои жители, звукът бил като изтребител. Но на видео, публикувано онлайн от Сабрина Димитрова, се вижда огнено кълбо в небето, за което от MeteoBalkans казват, че вероятно е метеорит.

Други обаче посочват, че летящото тяло е паднало твърде бавно, за да бъде метеор.

метеор метеорит Синеморец тътен
